Lucas Bravo d'Emily in Paris en couple avec cette actrice américaine populaire!

Le hot chef d'Emily in Paris n'est plus un coeur à prendre... sortez les Kleenex, mesdames!

Eh oui, Lucas Bravo et Shailene Woodley ont fait sensation ce week-end en dévoilant leur romance naissante dans les rues de Paris (rien de moins!).

L’actrice de Divergent et Big Little Lies, âgée de 33 ans, et la star d’Emily in Paris, âgée de 36 ans, ont été aperçus main dans la main, affichant leur complicité lors d’une journée romantique dans la capitale française.