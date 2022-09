Atteint d'un cancer, Luc Lavoie annonce prendre une pause professionnelle

« J’ai récemment reçu une bien mauvaise nouvelle. Je suis atteint d’un cancer.

Je m’en remets maintenant à la science médicale et aux spécialistes avec lesquels je travaille depuis plusieurs semaines.

Ces spécialistes me conseillent depuis le début de prendre congé de ma vie professionnelle et, plus les choses avancent, plus je dois me résigner à accepter ces conseils. La médecine a beaucoup évolué au cours des dernières années, ce qui me permet de rêver à une guérison complète. Mais avant d’y arriver, il me reste de nombreux mois à consacrer toutes mes énergies à ce combat.

J’adorais mon travail et j’espère un jour y revenir. Mes collègues vont me manquer énormément.

À bientôt. »