Love Is Blind: Lauren Speed et Cameron Hamilton accueillent leur premier enfant

Lauren, 37 ans, a partagé la grande nouvelle sur Instagram le 20 octobre. Elle a précisé que son fils est arrivé «un peu plus tôt que prévu, mais parfaitement au moment choisi par Dieu». La jeune mère a également révélé avoir souffert de prééclampsie, une complication de grossesse entraînant une hypertension artérielle, qui a nécessité plusieurs jours d’hospitalisation.

«Nous prenons les choses doucement, en guérissant, en nous reposant et en profitant de tout l’amour», a-t-elle écrit en accompagnant son message de photos de Cameron et elle avec leur adorable poupon!

L’arrivée d’Ezra marque l’aboutissement d’un long parcours pour le couple! Depuis leur mariage en 2018, Lauren et Cameron ont traversé des difficultés liées à la fertilité. En mai dernier, ils avaient confié au magazine People avoir eu recours à plusieurs cycles de fécondation in vitro (FIV) après quatre années de tentatives infructueuses.