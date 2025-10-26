Love Is Blind: Lauren Speed et Cameron Hamilton accueillent leur premier enfant

Début du contenu principal.
La cigogne est passée!
Eh oui, Lauren Speed et Cameron Hamilton, révélés dans la première saison de l’émission de téléréalité Love Is Blind diffusée sur Netflix, sont devenus parents pour la toute première fois.
Le couple a annoncé la naissance de leur fils, Ezra William Hamilton, survenue le 1er octobre dernier via leurs réseaux.
Lauren, 37 ans, a partagé la grande nouvelle sur Instagram le 20 octobre. Elle a précisé que son fils est arrivé «un peu plus tôt que prévu, mais parfaitement au moment choisi par Dieu». La jeune mère a également révélé avoir souffert de prééclampsie, une complication de grossesse entraînant une hypertension artérielle, qui a nécessité plusieurs jours d’hospitalisation.
«Nous prenons les choses doucement, en guérissant, en nous reposant et en profitant de tout l’amour», a-t-elle écrit en accompagnant son message de photos de Cameron et elle avec leur adorable poupon!
L’arrivée d’Ezra marque l’aboutissement d’un long parcours pour le couple! Depuis leur mariage en 2018, Lauren et Cameron ont traversé des difficultés liées à la fertilité. En mai dernier, ils avaient confié au magazine People avoir eu recours à plusieurs cycles de fécondation in vitro (FIV) après quatre années de tentatives infructueuses.
Le couple avait choisi de rendre publique cette épreuve dans leur podcast The Love Seat. Lauren avait expliqué qu’elle voulait aborder le sujet de l’infertilité, malgré la difficulté, pour que d’autres couples puissent se reconnaître dans leur expérience.
«Traverser une épreuve de cette ampleur crée un lien fort dans un couple», avait-elle souligné. Cameron, de son côté, avait insisté sur l’importance de la présence et du soutien émotionnel: «Il ne s’agit pas seulement d’essayer de réparer les choses, mais de rester à l’écoute et proche de son partenaire.»
Pour Lauren et Cameron, qui s’étaient mariés sous les yeux des caméras en 2018, la naissance d’Ezra représente l’ouverture d’un nouveau chapitre. Après plusieurs années marquées par la persévérance et l’attente, ils débutent aujourd’hui leur vie de jeunes parents!
Tous nos voeux de bonheur à la petite famille!
Vous aimerez aussi: