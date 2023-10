Véro et Louis: cette magnifique photo en randonnée a charmé les fans

Louis Morissette annonce aujourd'hui une formidable nouvelle : il part en tournée avec son premier one man show!

Dans un texte partagé sur les réseaux sociaux, l'humoriste et producteur explique le processus de création de ce nouveau spectacle intitulé «Sous pression». C'est son fils, Justin Morissette, qui assurera la première partie.

« Pendant les 18 derniers mois, j’ai donc réfléchi et écrit sur moi, le temps qui passe, les blessures qu’on traine et qui ne cicatrisent jamais complètement. À 50 ans, j’ai le recul et la confiance pour rire de mes erreurs, de mes travers, de mon caractère, de mon anxiété, de mes peurs, de ma carapace de gars confiant. »

