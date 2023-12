Louis Morissette met les choses au clair: «Les gens se font voler et leurrer»

Excellente nouvelle pour la Fondation Véro & Louis

Nous avons appris aujourd'hui que la ville de Victoriaville a fait un don fabuleux à la Fondation Véro & Louis: un terrain qui accueillera la prochaine Maison Véro & Louis dans la région Centre-du-Québec!

Véronique Cloutier et Louis Morissette ont souligné cette grande nouvelle sur Instagram. Le couple de stars ainsi que toute l'équipe de la fondation se réjouissent de savoir que des adultes de 21 ans et plus de cette région pourront ainsi bénéficier d’un milieu de vie chaleureux, pour la vie, adapté à leurs besoins. ⁣

Pour en savoir plus ou faire un don, visitez le site de la Fondation Véro & Louis.

