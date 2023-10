Louis-José Houde fait de rares confidences sur sa paternité: «Je suis un vieux papa»

Pourtant, malgré son statut de «vieux papa», Louis-José exprime son bonheur d'être père. Il confie qu'il a toujours voulu des enfants, même s'il pensait que cela n'arriverait pas. Le fait que cela se produise plus tard dans sa vie le remplit de gratitude. Être un père plus âgé ne le rend peut-être pas plus heureux, mais il réalise sa chance d'avoir atteint ce stade de la vie.