Lise Watier vend son luxueux penthouse montréalais pour 5,8 millions de dollars

Localisée dans le quartier Côte-des-Neiges, à proximité immédiate d’Outremont, la propriété avait été acquise en novembre 2018 par Lise Watier et son conjoint, Serge Rocheleau, pour la somme de 2,9 millions de dollars.

À la suite du décès de M. Rocheleau en février 2024, la résidence a été mise en vente par Mme Watier et les enfants de ce dernier. En juin, le penthouse était affiché au prix de 6,25 millions de dollars. Une offre a été acceptée au mois d’août et l’acte de vente a été signé devant notaire le 15 novembre.

Le montant final de la transaction représente une diminution de 6,8 % par rapport au prix demandé initialement.