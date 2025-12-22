Lise Watier vend son luxueux penthouse montréalais pour 5,8 millions de dollars

Début du contenu principal.
Quelqu'un a cassé son petit cochon!
Eh oui, la femme d’affaires et ancienne animatrice Lise Watier a récemment vendu son luxueux appartement-terrasse situé au Sanctuaire du Mont-Royal, à Montréal, pour un montant de 5 825 000 $.
Située au 18e étage de l’immeuble du 6300, place Northcrest, la copropriété comprend trois chambres à coucher, trois salles de bain et salles d’eau, de vastes pièces de réception, trois espaces de stationnement ainsi que plusieurs terrasses offrant une vue panoramique à 360 degrés sur la ville. L’unité, d’une superficie de 521,6 mètres carrés (environ 5600 pieds carrés), bénéficie également d’un accès direct par ascenseur.
Localisée dans le quartier Côte-des-Neiges, à proximité immédiate d’Outremont, la propriété avait été acquise en novembre 2018 par Lise Watier et son conjoint, Serge Rocheleau, pour la somme de 2,9 millions de dollars.
À la suite du décès de M. Rocheleau en février 2024, la résidence a été mise en vente par Mme Watier et les enfants de ce dernier. En juin, le penthouse était affiché au prix de 6,25 millions de dollars. Une offre a été acceptée au mois d’août et l’acte de vente a été signé devant notaire le 15 novembre.
Le montant final de la transaction représente une diminution de 6,8 % par rapport au prix demandé initialement.
Selon le dernier rôle d’évaluation municipale, dont la date de référence est juillet 2021, la valeur de la propriété était établie à 3 760 900 $, en hausse de 30 % par rapport à l’évaluation précédente de 2 893 000 $. En 2023, les taxes municipales associées à l’unité s’élevaient à 22 903 $.
Par ailleurs, le nouvel acquéreur a dû s’acquitter d’un droit de mutation de 186 017 $, payable à la Ville de Montréal! Cette transaction figure parmi les ventes résidentielles les plus importantes de l’année dans le secteur!
