Lors de notre séjour, c’est cependant dans la cour intérieure toute verte qu’on a passé l’essentiel de notre temps.

Piscine creusée au look rétro, spa invitant à la détente et foyer extérieur... on a eu la chance d'avoir l’espace pour nous. En fait, on le partageait avec les résidentes permanentes de l’endroit, les charmantes poules de Catherine.