La légende du rock Jerry Lee Lewis décède à 87 ans

Le painiste, qui était réputé pour présence extraordinaire sur scène et son style unique au piano, se faisait appeler « The Killer ».

Tout au long de sa carrière, Jerry Lee Lewis a influencé plusieurs artistes, comme Bruce Springsteen et Elvis Presley. On se souviendra à jamais de sa chanson Great Balls of Fire.

Il est également un des premiers musiciens à avoir été intronisé au Rock and Holl Hall of Fame lors de sa création en 1986.