Léane Labrèche-Dor chante «La Manic» et nous donne des frissons

On a des frissons! Et vous?

La douceur et l'authenticité des voix des deux artistes vont à merveille avec les paroles à la fois poétiques et déchirantes de Georges Dor. Et il s'agit d'un fabuleux hommage de Léane Labrèche-Dor à son grand-père maternel.

On dit ça comme ça, mais on aimerait beaucoup écouter cette chanson en boucle s'ils l'enregistraient live ou en studio!