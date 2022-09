Le maître du jeu: Louis Morissette à l’animation du délirant variété dès le jeudi 15 septembre sur Noovo!

Louis Morissette nous promet une rentrée des plus explosives avec Le Maître du jeu!

Dès le 15 septembre, à 20h sur Noovo, Louis sera à la barre de l'adaptation québécoise de l’émission britannique à succès Taskmaster.

Avec son fidèle assistant Antoine Vézina, il imposera une série de défis hilarants et rocambolesques qui mettront à l’épreuve la créativité et l’ingéniosité de cinq humoristes chouchous des Québécois. Mehdi Bousaidan, Ève Côté, Christine Morency, Matthieu Pepper et Jo Cormier joueront du coude et donneront leur 150% afin de remporter les challenges!