Laurent Duvernay-Tardif se la coule douce sur la plage aux Îles de la Madeleine

C’est sur les réseaux sociaux que le médecin et joueur de football nous a conviés à sa partie de Catan avec Delphine, eux qui sont arrivés sur l’Île en voilier en famille!

Il faut dire que les Duvernay-Tardif sont férus de voile, eux qui ont plusieurs voyages à leur actif. Ils poursuivent donc la tradition avec ce voyage qui a commencé en voiture de Montréal à Gaspé et qui s’est poursuivi en bateau jusqu’à l’archipel situé dans le golfe du Saint-Laurent.

Au total, ils sont arrivés aux venteuses et féériques Îles de la Madeleine en 31 heures, vivant au passage plein d’aventures! On adore Laurent Duvernay-Tardif et ses multiples talents, lui qui ne cesse de nous impressionner.