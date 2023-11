Lara Fabian souligne l'anniversaire de sa grande fille avec une rare photo

Lara Fabian nous réchaufe le coeur aujourd'hui avec la reprise d'une chanson de Billie Eilish.

La diva interprète la touchante balade What Was I Made For? de la popstar américaine. La pièce qui figure sur la trame sonore du film Barbie est l'un des plus grands succès de l'année.

Découvrez maintenant sa version ici.