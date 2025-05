Lara Fabian livre de rares confidence sur sa fille, Lou

Dans le touchant extrait publié sur les médias sociaux du média, Lara explique que son rôle de maman a pris une grande place dans sa vie. Aussi, elle dévoile que la chose qui la rend la plus fière, c'est sa fille:

«La chose dont je suis la plus fière en tant que femme, c'est Lou. C'est ma fille, forcément. Ce qui change quand on devient maman, c'est une double insécurité qui naît. C'est-à-dire savoir si on va être à la hauteur, mais surtout, est-ce que la femme en nous va pouvoir continuer de nourrir la maman?»

La chanteuse souligne aussi que la relation de confiance qu'elle a construit avec sa fille s'est faite dans la communication et la bienveillance:

«Donc, moi, ce que j'ai appris, c'est que je pouvais continuer de nourrir la mère avec la femme que j'étais pour continuer d'être quelqu'un d'inspirant pour elle. C'est un dosage délicat, mais on peut y arriver toujours en communiquant. J'ai un enfant qui parfois va cacher son ultrasensibilité, donc dans les moments où je suis maladroite, où j'ai été maladroite, que j'essaie de corriger le tir, je m'aperçois qu'il y a bien souvent face à moi une volonté de rassurance pour la mère que je suis.»

