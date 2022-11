Krystel Mongeau a retrouvé l'amour et voici avec qui!

Vincent Niclo est de passage au Québec pour les prochaines semaines afin de présenter pour la toute première fois ici un album de Noël intitulé Premier Noël ensemble. Sur cet album on retrouve des duos avec de belles voix d’ici et d'ailleurs: Mario Pelchat, Martine St-Clair, Krystel Mongeau et Sarah Brightman.