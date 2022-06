Kourtney Kardashian et Travis Barker plus sexy que jamais pour une pub!

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont les vedettes d'une nouvelle campagne publicitaire ultra sexy... pour des croquettes congelées!

Les nouveaux mariés ont réalisé une séance photo en sous-vêtements pour la compagnie Daring. Cette entreprise fabrique des morceaux et croquettes de poulet véganes.

La campagne de pub, incluant photos et vidéos, a été dévoilé aujourd'hui sur Instagram. On y voit Kourtney Kardashian et Travis Barker plus sensuels que jamais. Ils ont même recréé le fameux baiser de spaghetti de la Belle et le Clochard en version pâtes au pesto et lingerie fine!

Voici les images en question :