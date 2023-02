Kim Rusk surprend sa fille qui écoute du rock dans sa chambre et c'est adorable

Kim Rusk nous a fait fondre avec cette scène complètement mignonne de son quotidien avec sa fille Billie.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est sur son compte Instagram que la fière maman a déposé un extrait qui dévoile les goûts très «rock» de sa fille, mais qui nous permet surtout de voir sa jolie chambre.

L’animatrice passait une soirée bien tranquille quand elle a entendu de la musique sortir de la chambre de sa mini. Et pas n’importe quelle musique: du Jimi Hendrix.

Filmant la scène elle s’est dirigée vers le petit havre de paix de Billie, la trouvant toute calme en train de ranger la pièce. Sous la vidéo, Kim Rusk a inscrit : «la fille de sa mère 🤟».

On adore la scène, mais aussi la chambre de la petite qui fait très Pinterest. Et on est très impressionnés par l’ordre qui y règne!