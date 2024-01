Kim Lévesque-Lizotte plus blonde que jamais pour commencer 2024 en lion!

Kim a fait un petit arrêt chez son coiffeur préféré et Andrew Gilbert a dévoilé sa nouvelle tête, captivant l'attention des réseaux sociaux et générant des réactions enthousiastes de la part de ses nombreux fans.

«🍯HONEY BLONDE 🍯

✂️ Kim Lizotte @kim_lizotte débute 2024 avec des

nouvelles extensions , nouvelle coupe de cheveux , nouvelle frange … et un blond miel

Haircolor haircut hairstyle by me @originalmineral @redken @t3micro

Le fer @t3micro 1,75 inch pour créer un effet blowdry avec les pointes et la frange

#hairstyle #honeyblonde #blonde #blondgirl #bangs #newhair #hairgoals #style #hairstylist #hairdresser #montreal», confie-t-il.

Vous aimez? Elle rayonne, c'est peu dire!