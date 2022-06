Kim Kardashian ne ressent pas de culpabilité en marge de son divorce

Kim Kardashian révèle avoir «tout essayé» avant de divorcer Kanye West.

Kardashian affirme donc ne ressentir aucune culpabilité en marge de son divorce avec West notamment parce qu'elle s'est rendue au bout de l'affaire et que le rappeur continuait de dépasser les bornes malgré ses tentatives répétées de réparer leur relation.

«Je vis bien avec moi-même, sachant que j'ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je peux partir absolument sans culpabilité», a déclaré Kim Kardashian dans The Kardashians.

Kim en a profité pour féliciter sa soeur Khloé pour sa persévérance dans sa relation avec le tumultueux Tristan Thompson, avec qui elle partage une fille, lors de l'épisode:

«Tu vas pouvoir dire que tu avais une famille et que tu as tout essayé en ton pouvoir. Tu peux regarder ta fille dans les yeux et lui dire ça», lance Kim Kardashian.

