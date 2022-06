Voici pourquoi Kim Gingras et Ludivine Reding étaient réunies sur un tapis rouge

Kim Gingras et Ludivine Reding ont fait tourner toutes les têtes, la semaine dernière sur le tapis rouge!

La danseuse professionnelle et l'actrice étaient réunies pour une fabuleuse cause : le Bal Père/Fille de l'organisme de bienfaisance Fillactive. Cet évènement de charité avait comme mission d'amasser des fonds pour amener les adolescentes à être actives pour la vie.

Sportives et impliquées, Kim Gingras et Ludivine Reding ont accepté avec le plus grand plaisir de prendre part à cette soirée.

Voici le look des stars québécoises lors du gala :