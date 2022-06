Kim Cattrall éblouissante en maillot marron à 65 ans

N'est-elle pas lumineuse?

Celle qui a fait beaucoup jaser en prenant la décision de ne pas reprendre son personnage de Samantha Jones dans la suite de Sex and the City avait confié à InStyle : « Je suis à un moment de ma vie où j'ai atteint beaucoup d'objectifs que je voulais, et je suis toujours en train de suivre mes passions et ce que je pense être bon et juste pour moi. Et je n'ai plus envie d'être dans une situation, même pour une heure, où je ne m'amuse pas vraiment. »



On la comprend et elle nous inspire beaucoup!