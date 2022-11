De retour au Québec, Kiana et Philippe d'OD Martinique se fréquentent toujours

Par ailleurs, Aïssa et Walide auront droit à une activité à la plage… qui sera interrompue par une candidate mystère. Bisbille en vue!



Ce vendredi 4 novembre à 18h30 sur Noovo, ne manquez pas Les Vendredis OD alors que Félix-Antoine Tremblay reçoit ses collaboratrices Chloée Deblois et Varda Étienne ainsi que l’invité de la semaine Simon Boulerice afin de commenter et analyser les dernières actualités d’OD Martinique.



Ce lundi 7 novembre, voyez les dessous du party d’Halloween et les coulisses de l’activité de Aïssa et Walide lors de l’émission OD EXTRA, diffusée à 18h30 sur Noovo.

