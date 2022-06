Kevin Spacey libéré sous caution

Kevin Spacey a été libéré sous caution par la cour de Westminster en Angleterre.

L'acteur fait face à quatre chefs d'accusation d'agression sur trois hommes. Il a également été accusé d'avoir forcé une personne à avoir une relation.

L'ancienne star de House of Cards a fait son apparition au tribunal et n'a parlé que pour donner son nom et son adresse. Le juge a renvoyé l'affaire à la Southwark Crown Court pour le 14 juillet. Spacey a été libéré sous caution sans condition.

Kevin Spacey a vu sa carrière prendre fin en marge du mouvement #metoo et des accusations d'Anthony Rapp, la première d'une longue série de victimes alléguées.

Vous aimerez aussi: