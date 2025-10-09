Kevin Parent livre de rares confidences sur ses infidélités

Le chanteur a parlé avec beaucoup d’ouverture du fait que ses relations ont été grandement affectées par l’alcool:

«C’est sûr que les relations interpersonnelles, la fidélité, c’était quelque chose de difficile. Tu es dans un milieu public où tu es exposé… Je te dirais que la sexualité aussi, il est venu un temps où je voyais que c’était plus difficile pour moi de dire non à des avances quand j’étais en état d’ébriété.»

Ensuite, Kevin Parent a expliqué que la consommation d’alcool et la sexualité ont toujours été un combat pour lui, même lorsqu’il était jeune: «Avant l’alcool, je pense que c’était la sexualité. Je me rappelle, quand j’étais tout jeune, c’était une façon d’endormir mes souffrances.»