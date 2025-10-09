Kevin Parent livre de rares confidences sur ses infidélités

Début du contenu principal.
Kevin Parent était l’invité d’Ève Salvail au balado Grains d’espoir.
Pendant l’entrevue, le chanteur a abordé sa dépendance à l’alcool, mais aussi les infidélités survenues lorsqu’il était sous son influence. À cette époque, il passait beaucoup de temps dans les bars après ses spectacles.
Le chanteur a parlé avec beaucoup d’ouverture du fait que ses relations ont été grandement affectées par l’alcool:
«C’est sûr que les relations interpersonnelles, la fidélité, c’était quelque chose de difficile. Tu es dans un milieu public où tu es exposé… Je te dirais que la sexualité aussi, il est venu un temps où je voyais que c’était plus difficile pour moi de dire non à des avances quand j’étais en état d’ébriété.»
Ensuite, Kevin Parent a expliqué que la consommation d’alcool et la sexualité ont toujours été un combat pour lui, même lorsqu’il était jeune: «Avant l’alcool, je pense que c’était la sexualité. Je me rappelle, quand j’étais tout jeune, c’était une façon d’endormir mes souffrances.»
Kevin Parent a ajouté qu’il a commis certains écarts de conduite: «Tu aimes quelqu’un, mais tu as les hormones dans le tapis, pis c’était comme… Pis là, réaliser que le bonheur ne vient pas de l’extérieur, pis que la vie va toujours t’envoyer des bonbons et des tentations. Ça s’arrêtera jamais.»
Il a ensuite enchaîné en faisant la référence à la chanson Maudite jalousie, dans laquelle il aborde une partie du problème: «C’était facile pour moi, quand j’étais jeune, d’avoir de l’action. Pis je pense que, les petits gars, on est moins équipés pour dire non. C’est niaiseux! Je me souviens que, la jalousie, pour moi, c’était laid, c’était honteux.»
Pour écouter l'entrevue complète avec Kevin Parent, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Grains d'espoir.
Vous aimerez aussi: