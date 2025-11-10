Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Katrine Sansregret de Star Académie nous présente son nouvel amoureux

PAR :

Il y avait de l’amour dans l’air au 47e Gala de l’ADISQ!

Ce dimanche soir, la musique québécoise était à l’honneur… mais certains regards se sont aussi tournés vers les histoires de cœur!

Parmi les artistes croisés sur le tapis rouge, on a pu apercevoir la magnifique Katrine Sansregret, qu’on a adorée lors de la plus récente édition de Star Académie

© Karine Paradis

Superbe dans une robe drapée noire rehaussée d'escarpins rouges feu, la chanteuse est arrivée au bras de son nouvel amoureux, Vincent, qu’elle nous a présenté officiellement pour la toute première fois! Les amoureux sont en couple depuis deux mois, nous apprend le site Showbizz.net

Un duo charmant qui a sans aucun doute fait tourner bien des têtes!

© Karine Paradis

Rappelons que les 14 académiciens de Star Académie 2025 poursuivent sur leur belle lancée! Leur album Star Académie 2025, réalisé par Marc Dupré et Gautier Marinof, a d’ailleurs remporté le Félix de l’année pour l’Album de réinterprétation lors du premier gala de l’ADISQ. Un succès bien mérité: l’album s’est vendu à plus de 22 000 exemplaires, cumule plus de 5 millions d’écoutes en ligne, et la chanson thème Ne partez pas sans moi est restée plus de 30 semaines au palmarès francophone des radios!

Vous aimerez aussi: