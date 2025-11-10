Katrine Sansregret de Star Académie nous présente son nouvel amoureux

Début du contenu principal.
Il y avait de l’amour dans l’air au 47e Gala de l’ADISQ!
Ce dimanche soir, la musique québécoise était à l’honneur… mais certains regards se sont aussi tournés vers les histoires de cœur!
Parmi les artistes croisés sur le tapis rouge, on a pu apercevoir la magnifique Katrine Sansregret, qu’on a adorée lors de la plus récente édition de Star Académie.
Superbe dans une robe drapée noire rehaussée d'escarpins rouges feu, la chanteuse est arrivée au bras de son nouvel amoureux, Vincent, qu’elle nous a présenté officiellement pour la toute première fois! Les amoureux sont en couple depuis deux mois, nous apprend le site Showbizz.net.
Un duo charmant qui a sans aucun doute fait tourner bien des têtes!
Rappelons que les 14 académiciens de Star Académie 2025 poursuivent sur leur belle lancée! Leur album Star Académie 2025, réalisé par Marc Dupré et Gautier Marinof, a d’ailleurs remporté le Félix de l’année pour l’Album de réinterprétation lors du premier gala de l’ADISQ. Un succès bien mérité: l’album s’est vendu à plus de 22 000 exemplaires, cumule plus de 5 millions d’écoutes en ligne, et la chanson thème Ne partez pas sans moi est restée plus de 30 semaines au palmarès francophone des radios!
