Katrine Sansregret de Star Académie nous présente son nouvel amoureux

Il y avait de l’amour dans l’air au 47e Gala de l’ADISQ!

Ce dimanche soir, la musique québécoise était à l’honneur… mais certains regards se sont aussi tournés vers les histoires de cœur!

Parmi les artistes croisés sur le tapis rouge, on a pu apercevoir la magnifique Katrine Sansregret, qu’on a adorée lors de la plus récente édition de Star Académie.