Kate Middleton: ses enfants grimacent à la caméra et les photos deviennent virales!

Les enfants de Kate Middleton et du prince William ont volé la vedette, aujourd'hui lors d'un événement royal!

Du 2 au 5 juin en Angleterre, le Commonwealth célèbre le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, c’est-à-dire le 70e anniversaire de son accession au trône.

Les événements royaux se succèdent, et les trois enfants de Kate Middleton se retrouvent constamment devant la caméra.

Aujourd'hui, la duchesse de Cambridge et le prince William on réalisé avec amusement que la princesse Charlotte, son petit frère, le prince Louis, et leur grand frère, le prince George, s'en étaient donné à coeur joie devant les photographes.

Grimaces, gestes théâtraux, mains sur les oreilles et doigts dans la bouche... les trois enfants ont fait la pluie et le beau temps devant les caméras! Les photos sont rapidement devenues virales.

Voici le résultat :