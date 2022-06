Kate Middleton brille en tuxedo blanc avec ses longs cheveux lisses

Kate Middleton et le prince William ont fait une apparition remarquée aujourd'hui à Londres pour le Windrush Day.

Le couple royal a inauguré une nouvelle statue à la gare de Waterloo.

Pour l'occasion, la duchesse de Cambridge a attiré tous les regards avec ses longs cheveux lisses dans un magnifique ensemble blanc signé Alexander McQueen. Elle a complété son look avec un petit sac à main blanc et de sublimes boucles d'oreilles.

Voici les superbes photos du look réussi de la mère de George, Charlotte et Louis :