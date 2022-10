Plan B: Karine Vanasse se confie sur le tournage de ses scènes intimes

Je rappelle que l’adaptation anglophone de Plan B met en aussi vedette François Arnaud, Joshua Close et Troian Bellisario. Ce sera diffusé dès l’hiver 2023 sur CBC.

Voici le résumé de la série :

Prenant place à Montréal, ce high concept est un drame psychologique intimiste et enlevant suivant un homme dans une quête avide et incessante pour sauver son petit monde. Qui n’a pas eu un jour l’envie de revenir en arrière pour modifier le cours des événements? Et si une deuxième chance vous était offerte, un Plan B… Le jour où Philip (Patrick J. Adams) découvre la possibilité de revenir dans le passé, il n’hésite pas. C’est que depuis qu’Evelyn (Karine Vanasse), l’amour de sa vie et sa compagne des six dernières années, l’a quitté, sa vie n’a plus de sens. Avec l’immense pouvoir que lui procure Plan B, il voudra sauver son couple, son cabinet d’avocat et sa famille dysfonctionnelle. Mais Philip réalisera qu’un choix nouveau, aussi minime soit-il, a des répercussions aussi incontrôlables qu’insoupçonnées sur sa vie et celle des autres.

