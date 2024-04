Sans dire un mot, Karine Vanasse épate à Je viens vers toi

La scène était intrigante : Karine écoutait attentivement Marc tout en sirotant son verre, accompagnée de deux personnes qui enfilèrent le capuchon de leur cape, rappelant l'ambiance mystérieuse de l'émission à venir.

Karine portait une robe spectaculaire à imprimé à carreaux, fendue pour dévoiler sa cuisse, ornée d'une boucle surdimensionnée et d'une opulente broche au cou. Son look d'hôtesse de manoir sanglant était parfaitement complété par un chandail translucide neutre et des sandales à talons vertigineux en cuir verni.