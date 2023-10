Julien Lacroix à l'animation d'un gala

Depuis plus de 40 ans, l'organisme de Gatineau accompagne des personnes judiciarisées et marginalisées dans leur réhabilitation sociale.

Le Gala Réhab a lieu chaque année. En plus d'accueillir des communicateurs et porte-paroles, ce dernier souligne l'implication d'ambassadeurs de la réhabilitation sociale et félicite des gens au parcours exemplaire.