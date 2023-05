«J'étais vraiment très essoufflée»: Julie Snyder revient sur la fin de son talk-show

Julie Snyder l’annonçait récemment: elle étend ses racines aux Îles de la Madeleine avec l’achat d’un hôtel!

Cette nouveauté dans la vie de l’animatrice a d’ailleurs suscité la curiosité de tous et avec raison: on veut tout savoir de cette belle aventure dans laquelle l.animatrice s’embarque. On pourra en découvrir plus lors de la seconde saison de l’émission Le jour J: aux Îles de la Madeleine, mais d’ici là, on a quand même quelques détails sur le projet emballant! Continuez votre lecture.