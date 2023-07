Bonne nouvelle: la famille de Julie Bélanger s'agrandit!

Julie Bélanger est notre inspiration mode du jour!

La populaire animatrice a récemment participé à une séance photo pour le magazine 7 Jours et son look est impeccable.

Sur les portraits, la vedette porte un ensemble veston et pantalon blanc cassé à fines rayures et double boutonnière au look androgyne et sophistiqué. On adore la silhouette ample des morceaux, que sa styliste Vanessa Giroux a agencé à de classiques Converse pour rendre le tout décontracté à souhait.

Voir les photos.