Julie Bélanger épatante en habit 100% léopard

Julie Bélanger est absolument sublime sur de nouvelles photos professionnelles.

La populaire animatrice de Ça finit bien la semaine a posé devant la lentille de Sarah Emily St-Gelais pour sa toute première collection de bijoux. Pour ce nouveau projet, la vedette a collaboré avec Drae Collection. Il s'agit d'une jeune entreprise montréalaise fondée en 2021 par Aurélie Noël.

Sur les superbes images, Julie Bélanger dans un ensemble deux pièces à imprimé léopard audacieux. Jambe droite, boutonnière double et coupe ajustée: on adore la silhouette classique qui donne beaucoup d'élégance au look. Les vêtements ont été agencés à un bottillon brun et, bien sûr, à une panoplie de magnifiques bijoux dorés!