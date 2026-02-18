De Milan, cette joueuse de Hockey Canada partage son quotidien de maman athlète

Début du contenu principal.
Emerance Maschmeyer, membre de l’équipe canadienne de hockey féminin, a touché les internautes en partageant son quotidien de maman aux Jeux d’hiver de Milan.
Dans plusieurs vidéos publiées sur ses médias sociaux, l'athlète montre comment elle conjugue avec la compétition de haut niveau et la vie avec son jeune enfant.
Elle documente autant ses journées loin de la compétition que les moments où elle doit redoubler d’organisation pour assumer pleinement ses deux rôles: celui de maman et celui de gardienne de but de l’équipe canadienne de hockey féminin.
On peut même apercevoir son jeune garçon dans les estrades, en train d’encourager fièrement sa maman, vêtu de vêtements aux couleurs du Canada portant l’inscription «Mommy».
C’est d’ailleurs ce que l’on découvre dans le carrousel d’images ci-dessous: en cliquant sur les flèches au centre, vous pourrez voir quelques-uns de ces touchants moments.
En parcourant les médias sociaux de la sportive, on découvre que son enfant l’accompagne régulièrement lors des matchs, devenant même la petite vedette des gradins pour encourager sa maman.
Emerance Maschmeyer partage la garde du filet avec l’autre gardienne de l’équipe canadienne, Ann-Renée Desbiens
Vous aimerez aussi: