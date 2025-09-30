Josh Hartnett hospitalisé après un accident de voiture à Terre-Neuve

Josh Harnett a été victime d'un accident de la route, cette semaine à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Le célèbre acteur américain était installé dans le siège du passager lorsqu'une voiture de police est entrée en collision avec leur véhicule.

Josh Harnett a été conduit à l'hôpital, tout comme le conducteur de 59 ans.

L'accident a eu lieu entre minuit et une heure du matin, le 25 septembre dernier. Selon le rapport des policiers, les deux voitures ont subi des dommages importants.