Josh Hartnett hospitalisé après un accident de voiture à Terre-Neuve

Josh Harnett a été victime d'un accident de la route, cette semaine à Saint-Jean de Terre-Neuve.
Le célèbre acteur américain était installé dans le siège du passager lorsqu'une voiture de police est entrée en collision avec leur véhicule.
Josh Harnett a été conduit à l'hôpital, tout comme le conducteur de 59 ans.
L'accident a eu lieu entre minuit et une heure du matin, le 25 septembre dernier. Selon le rapport des policiers, les deux voitures ont subi des dommages importants.
L'agent représentant Josh Harnett a tenu à rassurer les fans: il va bien.
L'acteur de 47 ans a été hospitalisé dans un hôpital de Saint-Jean de Terre-Neuve pendant une courte période avant de recevoir son congé. Il est maintenant de retour au boulot.
La star des films Pearl Harbor et Oppenheimer est présentement dans les Maritimes pour un tournage.
Josh Hartnett donnera la réplique à Charlie Heaton et Mackenzie Davis dans une nouvelle série Netflix. Pour l'instant, le titre de cette fiction n'a pas été révélé, mais la majorité des scènes seront tournées à Terre-Neuve.
Dans cette série, un pêcheur endurci découvrira que sa ville natale est sous l'emprise d'une créature mystérieuse. On a bien hâte de voir ça!
Toujours sur le thème des accidents, au Québec, c'est pendant un match de balle-donnée que Marie-Annick Lépine des Cowboys Fringants a été blessée en fin de semaine dernière. Elle a reçu un balle en plein visage.
Résultat: un oeil au beurre noir, un bandage de rapprochement sur le nez et un raccompagnement à la maison par une ambulancière.
