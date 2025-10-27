José Théodore livre de rares confidences sur le décès de son fils

Début du contenu principal.
José Théodore s’est confié au balado, Un genou à terre, sur l’un des moments les plus sombres de sa vie: le décès de son fils, survenu alors que le bébé n’avait que deux mois.
À cette époque, il était le gardien numéro un des Capitals de Washington et il était sur le point de remporter le trophée Bill-Masterton, remis pour la persévérance, l’esprit d’équipe et le dévouement au hockey.
L’ancien gardien vedette des Canadiens de Montréal a confié qu’au moment où son fils se battait pour sa vie, il subissait une forte pression de son équipe pour être sur la glace dès le début de la saison. Conscient qu’il évoluait dans un milieu axé sur la performance et l’argent, il savait qu’aucune seconde chance ne lui serait offerte.
«Je me mettais une pression additionnelle. Finalement, j’ai connu une bonne saison, mais ç’a été une saison extrêmement émouvante, difficile, en montagne russe. Mais le support de ma femme et de ma fille, c’est elles qui m’ont supporté à travers tout ça.»
Très ému, il est revenu sur cette période de sa vie où il passait d’innombrables heures au gym et sur la glace, le cœur tourné vers son petit garçon parti trop tôt.
«Je ne voulais pas arrêter d’y penser! C’est drôle, mais je suis meilleur quand j’ai un genou à terre. Tout le monde pense: “Impossible qu’il se relève de ça.” Je me donnais ça comme défi: je vais leur montrer que je suis capable.»
Durant l’épisode, le sportif est également revenu sur un autre moment éprouvant: l’hospitalisation de sa fille Romi. Cette dernière a dû passer plusieurs semaines à l’hôpital avant que les médecins ne parviennent à poser un diagnostic.
Un épisode particulièrement difficile pour José Théodore et sa famille, qui ont dû une fois de plus faire preuve de beaucoup de courage et de résilience.
