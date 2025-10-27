José Théodore livre de rares confidences sur le décès de son fils

José Théodore s’est confié au balado, Un genou à terre, sur l’un des moments les plus sombres de sa vie: le décès de son fils, survenu alors que le bébé n’avait que deux mois.

À cette époque, il était le gardien numéro un des Capitals de Washington et il était sur le point de remporter le trophée Bill-Masterton, remis pour la persévérance, l’esprit d’équipe et le dévouement au hockey.