Parmi les moments cocasses partagés par José Gaudet, une vidéo dans le métro parisien a particulièrement retenu l'attention. On y voit un homme danser et chanter sur la célèbre chanson "Despacito", créant une ambiance festive et entraînante. Cette rencontre inattendue a apporté une touche de légèreté et d'amusement à leur séjour.

L'aventure parisienne de José Gaudet et de sa fille ne pouvait être complète sans une visite devant des monuments emblématiques tels que l'Arc de Triomphe et la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces joyaux architecturaux ont suscité l'émerveillement et ont été le cadre de magnifiques souvenirs immortalisés en photos.