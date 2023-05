José Gaudet fait une révélation surprenante sur son départ de Ça finit bien la semaine

Une belle rencontre… et des alpagas!

Vraiment, on aura droit à de belles discussions et des moments savoureux entre José Gaudet et Marie-Lyne Joncas mardi soir.

Ne manquez donc pas Le fabuleux printemps de Marie-Lyne à 18h30 sur Noovo et ensuite en rattrapage sur Noovo.ca!

Recommandé pour vous: