Jonas est père pour la troisième fois: voyez la première photo de son nouveau-né!

C'est d'ailleurs avec bonheur qu'on peut découvrir l'adorable binette de Morrison Richard Tomalty.

«Morrison Richard Tomalty, qui a vu le jour le 15 octobre à 6h27 du matin. Je ne pensais pas avoir plus de place dans mon cœur pour aimer quelqu'un d'autre autant que je le fais pour ton frère et ta sœur. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur moi-même et sur mes erreurs au cours des nombreuses années de ta vie. En ces premiers instants, tu as fait grandir mon cœur de façon exponentielle. Et une fois de plus, pour la troisième fois en trois ans, mon incroyable miraculée Carmen a mis au monde un enfant merveilleux et en bonne santé, et elle l'a fait avec amour, grâce et gratitude. Je vous aime, ma famille.», dévoile-t-il.

Tous nos voeux de bonheur à Jonas et son amoureuse Carmen. On vous envoie beaucoup d'amour!