Plus heureux que jamais, Joël Legendre a reçu le plus beau des cadeaux de fête

Joyeux anniversaire Joël Legendre!

Le populaire animateur célébrait sa fête le jeudi 8 septembre!

Plus heureux que jamais, la vedette de Rouge a reçu le plus beau des cadeaux d'anniversaire, une visite de son père et son amoureuse!

Un moment mémorable pour Joël Legendre, qui a moins vu ses proches ces dernières années puisqu'ils habitent aux États-Unis.

Voici le portrait de toute la famille accompagné d'un joli message de la vedette :