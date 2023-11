Jimy d'OD Martinique annonce qu'il va être papa à nouveau!

Bien que leur couple ne se soit officialisé qu'à l'hiver dernier, Jimy et Carolanne ont fait la connaissance l'un de l'autre à l'été 2022! On se rappelle qu'ils ont également emménagé ensemble au printemps dernier.

Toutes nos félicitations et longue vie aux amoureux!

Le père de famille et sympathique cowboy d'OD Martinique révélait en février dernier avoir retrouvé l'amour auprès d'une belle brunette, quelques mois après sa victoire aux côtés de Claudia Dimopoulos à Occupation Double.

Dans les derniers jours, on a appris que Jimy était passé à la vitesse supérieure et avait demandé la main de sa douce moitié... et elle a dit OUI!

Les tourtereaux uniront bel et bien leur destinée prochainement!

Jimy a fait sa grande demande en nature, avec une magnifique bague dorée ornée d'un diamant.

