Jessica Barker et son chum posent dans la ruelle en tenues de gala

Rouge FM a également annoncé la reprise de Copilote pour l'été, animée par Michel Charette et Jessica Barker!

Cette émission, diffusée du lundi au jeudi de 15 h 55 à 18 h, proposera des discussions inspirantes avec des personnalités invitées, telles que Simon Boulerice, Monic Néron, Vincent Bolduc, Kevin Raphaël et Cynthia Wu Maheux. Des collaborateurs et collaboratrices comme Vanessa Destiné, Marcel Leboeuf, Chloé Deblois et Maxime Charbonneau apporteront également leur touche de folie à cette émission estivale.

Découvrez ici tous les détails sur la programmation estivale de Rouge FM.