Jérôme Dupras des Cowboys Fringants lance un cri du coeur

Le Québec s’est donné l’objectif de protéger 30 % de son territoire d’ici 2030. La perte d’habitat est la menace la plus grande pour la biodiversité du Québec.

Jérôme Dupras souligne l'urgence d'agir pour la conservation des milieux naturels du Québec:

«La nature offre de nombreux bienfaits et contributions dont nous dépendons toutes et tous, et la biodiversité en est au cœur même, que l’on pense à la production de nourriture, la pollinisation, la filtration de l’eau, la séquestration et le stockage de carbone. Quand on réfère à la crise du déclin de la biodiversité, on pense à la dégradation de chacune de ces contributions. Le territoire du sud du Québec subit des pressions importantes et la conservation de ses milieux naturels est au cœur des solutions à déployer pour limiter cette dégradation.»