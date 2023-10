Rayonnante, Jennifer Abel dévoile son magnifique baby bump

De plus, le couple avait révélé le sexe de leur futur bébé au début de l'été. Déjà parents d'un adorable petit garçon nommé Xander, qui a un peu plus d'un an, Jennifer et David ont partagé un montage vidéo émouvant. Ce montage a retracé les moments où Jennifer a annoncé sa grossesse à David, ainsi que le précieux instant où ils ont découvert le sexe de leur futur bébé : un autre petit garçon qui viendra compléter leur belle famille.