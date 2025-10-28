Rares photos pour Jeanick Fournier et son chéri: «5 ans d’amour»

L’une des plus belles voix des dernières années du Québec présentera encore quelques spectacles, d’ici la fin de l’année. On pourra la voir notamment avec le violoniste Alexandre Da Costa, à Mont-Tremblay, le 7 décembre. En outre, elle se produira entre autres à Gatineau, à Longueuil et au Saguenay.

