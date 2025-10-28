Rares photos pour Jeanick Fournier et son chéri: «5 ans d’amour»

Début du contenu principal.
La chanteuse Jeanick Fournier est complètement en amour de son conjoint Michel! Les deux tourtereaux partagent maintenant leur vie depuis cinq ans et elle a tenu à lui rendre hommage. Voyez les photos romantiques ci-dessous.
En mentionnant sous sa publication: «5 ans d’amour avec toi», les admirateurs de la chanteuse n’ont pas tardé à réagir sous les sublimes images. Voici quelques commentaires:
«Vous êtes beaux.»
«Félicitations belle connexion!»
«Félicitations à vous deux!»
Une adepte de l’artiste a même confirmé que son conjoint adorait l’élu de Jeanick: «Mon chum joue au hockey avec ton beau Michel et il dit qu’effectivement c’est un amour.»
Jeanick Fournier est fière de sa famille et prend souvent le temps de nous partager de leurs nouvelles. C’était le cas, il y a quelques jours, alors que sa jeune Emma a eu 12 ans. Voyez le cliché qu’elle avait partagé plus bas.
Rappelons que la grande gagnante de la deuxième saison de Canda’s Got Talent, en 2022, a également un garçon qui se nomme Yohan, âgé de 16 ans.
L’une des plus belles voix des dernières années du Québec présentera encore quelques spectacles, d’ici la fin de l’année. On pourra la voir notamment avec le violoniste Alexandre Da Costa, à Mont-Tremblay, le 7 décembre. En outre, elle se produira entre autres à Gatineau, à Longueuil et au Saguenay.
