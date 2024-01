Jean-René Dufort raconte la fois où il a perdu son fils

C'est à ce moment que l'animateur d'Infoman voit un groupe de journalistes entourer Jack Layton. Ce dernier est en train de serrer la main d'un enfant qui est Arnaud, le fils de Jean-René Dufort.

«Je vois un groupe de monde, et là je m'approche et je vois Jack Layton, magnifique avec sa canne, penché en train de serrer la main d'un chérubin, qui était mon fils, une photo magnifique, une photo incroyable. Je me dis: «je suis tellement dans la marde».

Il avait fait la promesse à la mère de son fils qu'il allait le préserver des médias.