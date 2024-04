En effet, Jean-Pierre Ferland aura droit à des funérailles nationales si tel est le souhait de sa famille, a annoncé dimanche en conférence de presse le premier ministre du Québec, François Legault.

Rappelons que le chanteur est décédé samedi après-midi de causes naturelles, à l'âge de 89 ans. II laisse dans le deuil sa conjointe et complice Julie Anne Saumur, ses enfants Julie et Bruno, ses petits-enfants Édouard, Charlotte, Loïc, Jean-Félix et son arrière-petite-fille Livia.

Jean-Pierre Ferland avait été hospitalisé le 14 février dernier au CHSLD Desy situé à St-Gabriel-de-Brandon dans la région de Lanaudière.

La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe médicale dont l'accueil, le professionnalisme et la chaleur humaine ont contribué à rendre ces dernières semaines empreintes d'humanité, de respect et de compassion.