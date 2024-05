Jean-Michel Anctil reçoit tout un honneur sur le plateau de Salut Bonjour

En plus de Mario Jean et Jean-Michel Anctil, la pièce a une distribution prestigieuse! Notamment, Josée Deschênes, Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre et Claude Prégent. et sous la direction d'André Robitaille.

La pièce connaît un succès retentissant! L'aventure ne fait que commencer car il y a de nombreuses représentations prévues jusqu'en 2025, le public est invité à venir vivre l'expérience unique de Le père Noël est une ordure.