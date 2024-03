Jean-François Pauzé des Cowboys Fringants souligne un grand accomplissement

Enfin, il mentionne également le podcast Le shack à Jean-Karl sur Patreon, qui reste actif malgré le décès de Karl Tremblay, soulignant ainsi l'importance de continuer à honorer la mémoire de son ami et collègue.

Cet engagement envers la sobriété et cette série de réalisations démontrent la détermination et la résilience de Jean-François Pauzé, ainsi que sa capacité à se concentrer sur des projets artistiques enrichissants et significatifs.