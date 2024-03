Jean-François Breau se livre: «ç’a pas toujours été le tendre amour»

Jean-François Breau se dévoile comme jamais dans une entrevue à l'émission Pour une fois à Télé-Québec. Il sera le dernier invité de la saison et promet une conversation franche et authentique avec les interviwers Anne-Marie Dussault, Louise Forestier, Marie-Ève Janvier et Jean-Sébastien Girard.

Dans un extrait de l'émission, Jean-François aborde sans détour des sujets sensibles, notamment celui de l'infidélité.